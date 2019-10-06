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إضراب عمال الميناء البري يتسبب في صعوبات للمسافرين إلى الولايات

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التاريخ: 06-أكتوبر-2019

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إضراب عمال الميناء البري يتسبب في صعوبات للمسافرين إلى الولايات

تسبب إضراب عمال الميناء البري بالخرطوم بسبب ضعف الأجور في صعوبات كبيرة واجهت المسافرين إلى الولايات.

ورصدت مصادر، حدوث شح كبير في مواعين النقل، لا سيما في خط الخرطوم مدني، ونتج عن الإضراب فتح البوابات للمسافرين والمرافقين من دون رسوم أو إجراءات، في ظل غياب تام لعمال البوابات والتحصيل.

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بالمقابل، انتعشت حركة النقل خارج الميناء بحسب صحيفة السوداني، في ظل ارتفاع التعرفة وانتعاش حركة الوسطاء، وانتشرت عناصر من الشرطة داخل الميناء البري لضبط سير العمل وحركة المسافرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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