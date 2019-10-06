اصابة (6) شبان بالسلاح في حفل زواج

التاريخ: 06-أكتوبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة اصيب “6” شبان باصابات متفاوتة جراء مشاجرة في حفل زواج وذلك بقرية المكايلاب بمدينة الدامر بولاية نهر النيل. Advertisements وكشف مصدر بحسب صحيفة المجهر في اثناء الحفل نشبت مشاجرة بالسلاح الابيض الذي اسفرت عن اصابة “6” اشخاص، وفور تلقي الشرطة معلومات الحادثة ارسلت تيماً لتقصي واتخذت الاجراءات اللازمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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