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اصابة (6) شبان بالسلاح في حفل زواج

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-أكتوبر-2019

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اصابة (6) شبان بالسلاح في حفل زواج

 

اصيب “6” شبان باصابات متفاوتة جراء مشاجرة في حفل زواج وذلك بقرية المكايلاب بمدينة الدامر  بولاية نهر النيل.

 

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وكشف مصدر بحسب صحيفة المجهر في اثناء الحفل نشبت مشاجرة بالسلاح الابيض الذي اسفرت عن اصابة “6” اشخاص، وفور تلقي الشرطة معلومات الحادثة ارسلت تيماً لتقصي واتخذت الاجراءات اللازمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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