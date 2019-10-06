مصرع (3) أشخاص بـ”صاعقة” بالقضارف

لقى (3) أشخاص مصرعهم جراء وقوع (صاعقة) بمنطقة (باسنقا) بمحلية باسندة بولاية القضارف. وأبلغ شهود عيان مصادر، بأن حوالي (3) شاباً وشابة من أبناء المنطقة كانوا في حملة نفير لحصاد السمسم وتلبدت السماء بالغيوم مع دوي هائل “للصواعق”، لتضرب (صاعقة) تجمع الشباب ويلقي (3) أشخاص بينهم فتاتان مصرعهم في الحال، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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