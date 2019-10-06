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الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لمناقشة أزمة سد النهضة

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مصدر الخبر / صحيفة اليوم التالي 0 تبليغ

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الخرطوم – (اليوم التالي)
استقبل عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، أمس (السبت)، فى الخرطوم، وزراء الموارد المائية والري في كل من مصر، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشي بيكيلي. وناقش رئيس الوزراء مع الوزراء الثلاثة نتائج اجتماعاتهم لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتي انطلقت الجمعة.
إلى ذلك، قال ياسر عباس وزير الري، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من الدول الثلاث لمناقشة أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أنه يدعو إلى استمرار عمل اللجنة الفنية السودانية المصرية الإثيوبية لحل الخلافات بشأن سد النهضة. وأضاف وزير الري، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، في ختام اجتماعات بشأن سد النهضة، “اتفقنا على عدة مسائل وسنواصل العمل على حل النقاط الخلافية”.

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