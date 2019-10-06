سرقة مكبر صوت من  مسجد ببحري

بحري: هندية الباقر

أصدرت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي هشام محمد الهادي حكماً يقضي بإدانة شاب بالسرقه لمخالفته للمادة 174 من القانون الجنائي بسرقة مكبر صوت من أحد المساجد ببحري وأوقعت عليه عقوبة السجن عاماً وبراءة 3 متهمين آخرين لعدم ثبوت بينة ضدهم

وتشير الوقائع بقسم شرطة بحري أبلغ الشاكي بأن المتهمين قاموا بسرقة (ديناكورد) منظم صوت ميكرفون وتبلغ قيمته 120 ألف جنيه من داخل مسجد بمنطقة بحري عليه تم القبض عليهم بالإرشاد حيث جاءت معلومة بأنه تم بيعه تم اقتيادهم إلى قسم بحري وتدوين بلاغ في مواجهتهم وفقاً للمادة 174 خضعوا لتحريات النيابة التي وجهت لهم التهمة وأحيل البلاغ للمحكمة التي فصلت في القضية

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