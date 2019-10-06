تدمير (180) مصنعاً للخمور البلدية بالبحر الأحمر

الخرطوم: مي علي آدم

دمرت شرطة أمن المجتمع بولاية البحر الأحمر نحو (180) مصنعاً للخمور البلدية، وأوقفت في الوقت نفسه عدد (233) متهماً من متعاطي الخمور ومعتادي الإجرام، إلى جانب ضبطها لعدد (115) برميلاً كانت معبأة بالخمور، بالإضافة إلى كمية من الأدوات التي تستخدم في صناعة الخمور والمتمثلة في عدد (122) حلة و(22) جركانة كبيرة تستعمل في تخمير المواد الخام، ودونت الشرطة بلاغات في مواجهة المتهمين الموقوفين شملت مواد جنائية مختلفة، جاء ذلك في إطارالحملات المكثفة التي نفذتها شرطة أمن المجتمع بالبحر الأحمر للقضاء على الظواهر السالبة ومكافحة الجريمة وتجفيف مناطق صناعة الخمور وإمكان تعاطيها والتي أسفرت عن تدمير (180) مصنعاً للخمور بعدد من مناطق الولاية، وقد وقف على هذا الإنجاز العميد شرطة فضل عبده فضل مدير دائرة الشؤون العامة بالإنابة، والعميد شرطة عمر أحمد الجعلي مدير دائرة الجنايات والعقيد شرطة مبارك عبد الغفار مدير إدارة الجنايات . وقال العميد شرطة عمر أحمد الجعلي مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية البحر الأحمر طبقاً لـ(المكتب الصحفي للشرطة)، إن هذه الضبطية تأتي في إطار الدور الذي ظلت تقوم به شرطة أمن المجتمع في محاربة الظواهر السالبة وعلى رأسها صناعة الخمور البلدية، مؤكداً أن هذه الحملات سوف تستمر حتى يتم القضاء علىالتفلتات الأمنية وضرب أوكار الجريمة وتقديم المجرمين للقانون، مضيفاً أن شرطة أمن المجتمع ستجد كل المعينات المطلوبة من رئاسة شرطة الولاية حتى تؤدي دورها على الوجه الأكمل بإشراف ومتابعة من اللواء شرطة حقوقي محمد موسى عمر مدير شرطة الولاية بغية أن تنعم الولاية بالأمن والاستقرار بجميع محلياتها . المقدم شرطة صلاح الشيخ مدير قسم أمن المجتمع بمحلية بورتسودان، أفاد بأن هذه الحملات ستتواصل للمحافظة على النسيج المجتمعي والقضاء على كافة أشكال الجريمة، مضيفاً أن الخمور تتسبب في وقوع العديد من الجرائم.

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