الملك سلمان يستقبل البرهان وحمدوك في أول زيارة خارجية مشتركة لهما

استقبل الملك سلمان، اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس/آب الماضي.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية “واس”، عقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع البرهان وحمدوك. وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.

من جهته، أبدى البرهان اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

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عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للمسؤولين.

وكان البرهان وحمدوك قد غادرا السودان صباح اليوم إلى السعودية، في إطار جولة خليجية تشمل أيضاً الإمارات.

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