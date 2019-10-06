قمة سودانية سعودية في الرياض تتناول الملفات الثنائية

عقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد، قمة جمعت رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تناولت العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إن القمة استعرضت العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأبدى الملك سلمان في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

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وحضر القمة من الجانب السوداني، وزيرة الخارجية أسماء محمد، ووزير المالية د.إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر حسن، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم الكاروري.

ومن الجانب السعودي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية د.إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والسفير السعودي بالسودان علي بن حسن جعفر.

وأقام العاهل السعودي مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء.

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