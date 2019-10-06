تدمير (180 ) مصنع للخمور البلدية

الخرطوم-رجاء نمر

ضبطت شرطة أمن المجتمع بولاية البحر الأحمر كميات كبيرة من الخمور البلدية معبأة داخل جركانات كبيرة وأخرى مختلفة الأحجام حيث أسفرت الحملة عن ضبط (233)متهماً و(22)جركانة و(115)برميلاً و(122) إناء كبيراً (حله) وتدمير (180)مصنعاً للخمور البلدية ، تم اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة المتهمين تحت طائلة القانون الجنائي لسنة1991م

وقال العميد شرطة عمر أحمد الجعلي مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية البحر الأحمر في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن الضبطية تأتي في سياق الدور الذي ظلت تقوم به شرطة أمن المجتمع في محاربة الظواهر السالبة وعلى رأسها صناعة الخمور البلدية مؤكداً أن هذه الحملات ستتواصل للقضاء على التفلتات والبؤر الإجرامية المخالفة للقانون ،

وقال المقدم شرطة صلاح الشيخ مدير قسم أمن المجتمع بمحلية بورتسودان أن هذه الحملات ستستمر للمحافظة على النسيج المجتمعي والقضاء على كافة أشكال الجريمة ، وأضاف أن الخمور تتسبب في وقوع كثير من الجرائم

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