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العاهل السعودي يلتقي البرهان وحمدوك بالرياض

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مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم: باج نيوز

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالعاصمة الرياض، يوم الأحد، مباحثات مع قادة الدولة السودانية.

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ووصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى ضمن جولة خليجية تشمل زيارة الإمارات العربية المتحدة.

ويتوقع أن تتضمن مباحثات الجانبين السعودي والسوداني، ملفات اقتصادية، بجانب مشاركة القوات السودانية في اليمن.

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