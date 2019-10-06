السودان: الكشف عن “16” جهة ولائية تُمارس التجنيب

الخرطوم :باج نيوز

كشف جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد في العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم الأحد، عن حصر (16) جهة ولائية تمارس التجنيب منذ العام 2015.

وقال المدير العام للجهاز، عبدالمنعم سعد، إن (16) جهة ولائية “صناديق ومجالس وهيئات” غير خاضعة للتحصيل، وتجنب إيراداتها منذ العام 2015.

ونوه خلال تصريحات صحفية، أمس السبت، على هامش “ورشة مطابقة نظام التحصيل الالكتروني والحسابات الإيداعية”، أن من بين المجنبين: المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد، وصندوق دعم المناشط الرياضية.

وتابع: يُقال إنها مستثناة، ولكن الجهاز كشف أنها غير مستثناة وليست لديها أية إعفاءات.

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وأفاد سعد بمخاطبتهم تلك الجهات، رسمياً خلال الأسبوع الماضي، بموجب قانون جهاز التحصيل. لافتاً إلى أن للجهاز الحق في تحصيل الرسوم التي أقرها المجلس التشريعي

وأكد ضرورة محاربة الفساد، مع تعدد أوجهه في الكثير من الجهات، كاشفاً عن تجاوزات ومخالفات مالية بجهاز التحصيل الموحد قال إنها تعالج داخلياً

ورفض المدير العام لجهاز التحصيل الأصوات التي تنادي بإقالته من سدة الجهاز بحجة انتماءه للمؤسسة العسكرية، وقال إنه أحيل للمعاش منذ العام 2012 وبالتالي تحول إلى مدني خاضع للقانون المدني.

وفيما يتعلق بالترقيات للمحصلين والتعاقدات الخارجية قال إن الهيكل الوظيفي لجهاز التحصيل لم يجاز بعد، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بمتحصلين وخلق وظائف.

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