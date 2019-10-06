اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

"العلاقات والتعاون".. محور مباحثات الملك سلمان والبرهان

0 نشر
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز 0 تبليغ

Advertisements

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، مع رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، “العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

وأبدى العاهل السعودي، في مستهل المباحثات “تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار”، حسبما أوردت وكالة الانباء (واس)

Advertisements

ومن جانبه، عبر رئيس مجلس السيادة السوداني، عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

وقالت الوكاله إنه جرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا