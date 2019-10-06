"العلاقات والتعاون".. محور مباحثات الملك سلمان والبرهان

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، مع رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، “العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

وأبدى العاهل السعودي، في مستهل المباحثات “تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار”، حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية (واس)

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ومن جانبه، عبر رئيس مجلس السيادة السوداني، عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

وقالت الوكاله إنه جرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

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