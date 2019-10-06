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سفير بريطانيا بالخرطوم يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود السلام فى جوبا

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مصدر الخبر / المشهد 0 تبليغ

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قال عرفان صديق، السفير البريطانى بالخرطوم، على أهمية دعم المجتمع الدولى لجهود السلام ومحادثات السلام المرتقبة مع الحركات المسلحة التى ستنطلق بجوبا يوم 14 أكتوبر.

وتسلمت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، خلال لقائها السفير البريطانى بالخرطوم عرفان صديق، رسالة تهنئة من نظيرها البريطانى بمناسبة توليها منصبها، وبحث الجانبان تبادل الزيارات واستمرار الحوار الاستراتيجى بين البلدين، وفقًا صحيفة السوداني.

وحثّت الوزيرة بريطانيا على زيادة جهودها للمساعدة فى إعادة اندماج السودان فى المجتمع الدولى وإزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، مجددًا استعداد بلاده لدعم جهود الحكومة الانتقالية فى المجالات كافة.

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