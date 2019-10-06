سيول عارمة تشرد مئات الأسر بشمال دارفور

ضربت أمطار غزيرة محلية ام كدادة بولاية شمال دارفور الليلة الماضية استمرت لأربع ساعات متتالية، تسببت في جريان سيول عارمة أدت لانهيار 468 منزلاً ومسجد ومدارس، إلى جانب نفوق عدد كبير من الحيوانات وتشريد مئات الأسر.

وقال المدير التنفيذي لمحلية ام كدادة محمداي عبدالله آدم، لوكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم الأحد، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة ام كدادة تسببت في جريان سيول عارمة بالمدينة، أدت إلى انهيار ٣٣ منزلاً ومسجد واحد ومدرسة خاصة انهياراً كلياً، بجانب انهيار عدد ٤٢٨ منزلاً وخمس مدارس وروضة انهياراً جزئياً، علاوة على نفوق عدد من الحيوانات.

وأوضح أن انهيار منازل المواطنين كلياً وجزئياً برغم أنه لم يحدث خسائر بشرية إلا إنه أدى إلى تشريد أكثر من ٤٠٠ أسرة من مختلف الأحياء، وأصبحت تلك الأسر بلا مأوى أو غذاء، مما يتطلب إعانتها بصورة عاجلة.

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وطالب عبدالله حكومة الولاية والحكومة الاتحادية والمنظمات الخيرية الدولية والمحلية بالتدخل العاجل لتدارك الموقف بالإغاثة وإعادة بناء المرافق التي تهدمت.

أشار إلى أن محليته قد استنفرت المواطنين والشباب بوجه خاص لتصريف المياه الراكدة وتجفيف وردم البرك وفتح المجاري لتصريف المياه من المنازل والمرافق العامة، بجانب تنفيذ حملات للرش المنزلي وتقديم التوعية والتثقيف الصحي.

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