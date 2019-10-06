البرهان وحمدوك يزوران السعودية اليوم بدعوة من خادم الحرمين

الخرطوم – (اليوم التالي)

كشف الفريق شمس الدين الكباشي عضو المجلس السيادي، أمس (السبت)، عن مغادرة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس، وعبدالله حمدوك رئيس وزراء، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم (الأحد). وأشار الكباشي، في تصريح لـ”دوت الخليج الإخبارية”، إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقال عضو المجلس السيادي إن الزيارة تستغرق يوماً واحداً، ومن المقرر أن يناقش خلالها البرهان وحمدوك العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكشف الكباشي عن جولة إفريقية يقوم بها أعضاء المجلس السيادي السوداني تضم عدة دول؛ لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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