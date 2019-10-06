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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة خلال ساعات

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مصدر الخبر / باج نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم: باج نيوز

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية اليوم”الأحد” إنّها رصدت سحبًا رعدية ممطرة في أجزاءٍ متفرّقة في أربعٍ ولاياتٍ بالبلاد.

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وأشارت إلى أنّه يتوقّع أنّ تهطل الأمطار بكلٍ من كردفان الكبرى، دارفور الكبرى، نهر النيل، والأجزاء الشمالية بولاية البحر الأحمر”حلايب وشلاتين”.

وأوضحت الهيئة بحسب تقريرها أنّ الأمطار ستكون مصحوبة بنشاطٍ للرياح السطحية.

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