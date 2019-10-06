تطورات جديدة في قضية المتهمين بقتل رجل بسبب حوش أبقار

الحاج يوسف: تسنيم جدو

كشف رجل أمام محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي نصر الدين بابكر، تفاصيل مقتل شقيقه طعناً بالسكين من قبل (3) متهمين إثر نقاش وقع بينهم بسبب فناء للمواشي، وذلك بمنطقة (عد بابكر) بشرق النيل، وقال شقيق المجني عليه بوصفه شاهد الاتهام الأول، إن المتهمين جيرانهم بذات الحي، وإن المتهم الأول والثاني شقيقان والمتهم الثالث بن خالتهم، وفي يوم الحادث الذي وقع في شهر رمضان عقب الإفطار، شاهد المتهم الأول متجهاً نحو المجني عليه وشاهراً سكينه، موضحاً أنه في تلك الأثناء حضر المتهم الثاني والثالث من الناحية الأخرى، مشيراً إلى أن ابن المجني عليه قام بضرب المتهم الأول، وبعدها وقعت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم الأول عندما تدخل ابن المجني عليه وأصيب بجروح ، ومن ثم شاهد المتهم الأول يسدد طعنة للمجني عليه، وأشار الشاهد إلى أن المتهم الثاني كان يحمل ماسورة بيده، فيما كان يحمل المتهم الثالث عصا بيده، لافتاً للمحكمة بأن الأشخاص الذين كانوا موجودين لتناول الإفطار حوالي (١٥) شخصاً، نافياً وجود سلاح معهم أثناء تناولهم الإفطار، وأوضح الشاهد أن فناء الأبقار الذي يخص شقيقه المجني عليه، حوش للأبقار وله ما يقارب (20) عاماً، كما نفى الشاهد علمه بأن المتهم الأول قد طلب من شقيقه المجني عليه، أن يقوم بتحويل مكان حوش البهائم، إضافة إلى عدم علمه إذا كان شقيقه وبرفقة (2) من أبنائه توجهوا قبل الحادثة إلى منزل المتهم الأول، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لمواصلة سماع قضية الاتهام.

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