مواطنون يعتدون على مشروع للراجحي تقدر تكلفته بـ”11″ مليون دولار

الغابة – (اليوم التالي)

فوجئ العاملون بمشروع الراجحي الزراعي في منطقة الغابة باقتحام مجموعة من الأفراد لمعسكر المشروع الرئيسي بمنطقة الغابة في الولاية الشمالية مطالبين بإزالته، بدعوى أنه مقام على أرض تخص المواطنين دون أي تدخل من السلطات حتى كتابة الخبر، وقال مصدر مأذون إن المعسكر الذي يضم المباني الرئيسة والصوامع والورش والمعامل وتقدر تكلفته بـ(11) مليون دولار مقام على أرض مملوكة للمشروع قانوناً، وإن إدارة المشروع حريصة على تحقيق الرضى المحلي ومستعدة لمناقشة كل ما يهم مواطن المنطقة مع ممثليهم دون الإضرار بالمصلحة العامة، منوهاً بأن مشاريع الراجحي القائمة في السودان كلها تهدف ابتداءً لخدمة المواطن.

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