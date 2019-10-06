إحباط تهريب كميات من الوقود بكسلا

الخرطوم: مي علي آدم

قطعت إدارة مكافحة التهريب بولاية كسلا بهيئة الجمارك، الطريق أمام عملية تهريب عدد (97) جركانة وقود على متن (4) عربات (بكاسي)، إلى إحدى دول الجوار، وذلك عقب مطاردة ماراثونية عنيفة بين المهربين وقوة من مكافحة التهريب، استسلم فيها المهربين، كما ضبطت قوة المكافحة كميات كبيرة من حجر البطارية وألواح من الزنك بأحد الأحياء الطرفية لولاية كسلا، وذلك من خلال معلومات نوعية توفرت لإدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا. وقال مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية، العقيد صالح إدريس في تصريحات صحفية أمس، إن إدارته رصدت معلومات دقيقة عن مخطط لشبكة إجرامية تسعى من خلاله لتهريب كمية من الوقود إلى إحدى دول الجوار عبر القطاع الجنوبي، وفور تلقي المعلومات تم تشكيل قوة من إدارة مكافحة التهريب بكسلا للمتابعة، أسفرت عن ضبط المتهمين على متن (4) مركبات بعد مطاردة ماراثونية توجت بالقبض على المتهمين، وبحيازتهم (97) جركانة وقود، ما يعادل (1552) جالون وقود، ليتم تدوين إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين ولا زالت التحريات جارية لتقديمهم للمحاكمة.

وفي سياق متصل أكد صالح عن أن إدارته ضبطت كذلك (1000) كرتونة حجر بطارية، بجانب (13) طن زنك مخبأة بأحد المنازل الطرفية معدة للتهريب خارج البلاد، مؤكداً أن إدارته ستظل عيناً ساهرة ويداً أمينة لحماية الاقتصاد من خطر المهربين، وستظل يداً من حديد أمام كل من تسول له نفسه بتخريب الاقتصاد وتهريب السلع الإستراتيجية والمواد الغذائية والمدعومة.

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