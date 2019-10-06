شاهد يدلي بأقواله في قضية الاستيلاء على شحنة بصل

الحاج يوسف: تسنيم جدو

أدلى شاهد الاتهام الأول بأقواله في قضية شاب بخيانة الأمانة والاستيلاء على (150) جوال بصل يقدر بـ(265) ألف جنيه من تاجر، وقال الشاهد عند مثوله أمام محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة مولانا ياسر عثمان زين العابدين، إنه كان برفقة الشاكي عندما سلم المتهم جوالات البصل بغرض توصيلها إلى ولاية جنوب السودان، مشيراً إلى أن عدد الجوالات (150) بعد أن عقد الشاكي مع المتهم اتفاق على أن يقوم بتوصيل الشحنة بعربته (لوري)، لافتاً للمحكمة أنه علم من الشاكي أن المتهم قد تصرف في الشحنة بعد بيعها. وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشاكي عقد اتفاقاً مع المتهم على أن يقوم بترحيل شحنة (150) جوالاً من البصل من ولاية الخرطوم، إلى دولة جنوب السودان، وأن العربة التي نقلت بها البضاعة عربة (لوري)، تخص الشاكي الذي بعد أن شحن العربة طلب من المتهم أن يعلمه بصوله دولة الجنوب، إلا أن المتهم بعد فترة قصيرة اتصل به أخبره بأنه باع البضاعة وتصرف بالمبلغ نسبة لأغراض الطريق (بنزين) وصيانة العربة، مضيفاً أنه عند الاتصال بالمتهم مرة أخرى وجد هاتفه مغلقاً، الأمر الذي دفعه بالتوجه إلى قسم الشرطة ودون بلاغاً تحت المادة (١٧٧) من القانون الجنائي.

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