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رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء يصلان الرياض

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مصدر الخبر / المشهد 0 تبليغ

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وصل إلى الرياض بالمملكة العربية ، اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يرافقه دولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الملك خالد الدولي، صاحب الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ” الوزير المرافق” ، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.

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