إخوان الشرعية اليمنية.. بعد فشلهم جنوباً ذهبوا لإنتقاد دور الإمارات في سقطرى

كما جرت العادة، ذهب تنظيم الإخوان المسيطر حالياً على القرار في الشرعية، للهجوم على دور دولة الإمارات المتميز في محافظة أرخبيل سقطرى، وذلك بعد فشلهم في إحراز أي تقدم عسكري أو حتى إعلامي في الجنوب .

ولجأ الإخوان إلى المنصات الإعلامية المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي لتكثيف الهجوم على دولة الإمارات ودورها في أرخبيل سقطرى على الرغم من علمها بإنه لولا دور الإمارات لما شهدت سقطرى أي تنمية خاصة بعد الأعاصير التي إجتاحت الأرخبيل منذ نوفمبر 2015م .

ويرى مراقبون محليون أن الهجوم الإخواني على الإمارات ودورها في سقطرى ليس مستغرباً بل هو تكتيك يتبعه الإخوان كلما وجدوا أنفسهم في مأزق .. مشيرين إلى أن قطر هي من تدفع الإخوان لمثل هذه الحملات غير المبررة في الوقت الحالي .

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ويعتقد المراقبون أن قطر تهدف من خلال هذه الحملات إلى إشغال التحالف العربي والشرعية عن هدفها الرئيسي في القضاء على إنقلاب ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران حليفة قطر في الوقت الحالي .

وتحدى مراقبون أن يستعرض إخوان الشرعية منجز واحد تم تحقيقه في محافظة أرخبيل سقطرى خلال هجومهم على دولة الإمارات .. مؤكدين أن الرد الإماراتي على هذا الهجوم يتمثل في جملة المشاريع الخدمية والتنموية والإنسانية التي نفذتها وتنفذها في الأرخبيل .