كاشيما إنتلرز يقتنص صدارة الدوري الياباني

اقتنص فريق كاشيما إنتلرز صدارة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه سيريزو أ وساكا 1 صفر اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.
ويدين كاشيما إنتلرز بالفضل في هذا الفوز للاعبه تومويا إينوكاي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة السادسة.
الفوز رفع رصيد كاشيما إنتلرز 55 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن اف سي طوكيو الذي تراجع للمركز الثاني.
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