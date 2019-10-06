ليستر سيتي يطالب الشرطة بالتدخل لحماية المتسبب في إصابة صلاح

وتعرض لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، حمزة تشودري، لإهانات عنصرية، بعدما تسبب في إصابة لاعب ليفربول، محمد صلاح، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 8 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".
وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن لاعب وسط ليستر تعرض لإهانات عنصرية من جانب بعض مشجعي ليفربول الذين أبدوا غضبهم الشديد تجاه تدخله العنيف ضد صلاح، الذي لم يتمكن من إكمال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-1، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.
وعبر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن انزعاجه الشديد من إصابة صلاح، قائلًا: "لا أفهم لماذا قام لاعب ليستر بذلك التصرف، كان متهورًا جدًا، صلاح تخطى المدافع بشكل جيد، وكان بعيدًا عنه، اللاعب تعمد إيذاءه بتلك الطريقة الغريبة والعنيفة، كان يستحق الطرد".
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