مقتل وإصابة أكثر من 70 مسلحا من طالبان في غارات جوية أمريكية

قُتل وأصيب أكثر من 70 مسلحا من حركة طالبان في غارات جوية، نفذتها القوات الأمريكية بدعم القوات الأفغانية في إقليم بادغيس، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت الحكومة الإقليمية في بيان أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية في منطقة "باجاك" الواقعة في ضواحي مدينة قلعة ناو، عاصمة إقليم بادغيس.

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية لدعم القوات الأفغانية التي كانت ترد على هجوم منسق شنته طالبان على مواقع أمنية.

وذكر مكتب الحاكم أن الغارات الجوية قتلت 42 مسلحا من طالبان وأصابت 35 آخرين على الأقل.

وصادرت قوات الأمن ست نظارات رؤية ليلية وكمية كبيرة من الأسلحة، في أعقاب الاشتباك، حسب البيان.

ولم تعلق طالبان على ذلك حتى الآن.