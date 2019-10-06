المدعي العام البريطاني يبلغ جونسون بترك منصبه إذا لم يلتزم بالقانون

من جهتها، ذكرت صحيفة "صنداي تلجراف"، نقلًا عن وزيرين في مجلس الوزراء، أن جونسون يعتزم تخريب إدارة الاتحاد الأوروبي إذا أُجبر على السعي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن الإجراءات قد تشمل عرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي مدتها سبع سنوات، وأرسلت مفوضا يورسكيبتيتش الى بروكسل برئاسة نيجيل فاج، زعيم حزب، كمنافس.
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