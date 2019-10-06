المدعي العام البريطاني يبلغ جونسون بترك منصبه إذا لم يلتزم بالقانون

أبلغ المدعي العام البريطاني، جيفري كوكس، رئيس الوزراء بوريس جونسون بترك منصبه إذا لم يلتزم بالقانون الذي يتطلب منه تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن لديه صفقة بحلول 19 أكتوبر.. حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، التي أكدت حصولها على تلك المعلومات دون الدخول في تفاصيل.

من جهتها، ذكرت صحيفة "صنداي تلجراف"، نقلًا عن وزيرين في مجلس الوزراء، أن جونسون يعتزم تخريب إدارة الاتحاد الأوروبي إذا أُجبر على السعي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن الإجراءات قد تشمل عرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي مدتها سبع سنوات، وأرسلت مفوضا يورسكيبتيتش الى بروكسل برئاسة نيجيل فاج، زعيم حزب، كمنافس.