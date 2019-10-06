الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس العسكري

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ودولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بهما، وأقام مأدبة غداء تكريمًا لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.