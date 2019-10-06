الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس العسكري

ورحب خادم الحرمين الشريفين بهما، وأقام مأدبة غداء تكريمًا لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس مجلس الوزراء.
وحضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.
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