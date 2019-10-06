فنلندا: جونسون لم يدرك سوى الفوضى الهائلة

قال رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين، اليوم الأحد، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه لا يتوقع اقتراحًا من داونينج ستريت يمكن أن يحتفظ بالقانون خلال الأسبوعين اللذين سبقان قمة 17-18 أكتوبر في بروكسل.

وقال رين لصحيفة فيلت ام سونتاج الألمانية "يبدو أن جونسون لم يدرك الآن سوى الفوضى الهائلة التي يواجهها ويواجه صعوبات في تقديم اقتراح يمكنه المضي قدما فيه."

"لذلك أخشى أنه في قمة أكتوبر، قد يكون الأمر متعلقًا بالامتداد أكثر من الحلول الملموسة".

وبدلًا من المخاطرة بعدم خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قال رين إنه مستعد للنظر في طلب بتمديد المفاوضات إلى ما بعد 31 أكتوبر.