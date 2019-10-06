صدور كتاب جديد عن البرمائيات فى كينيا

صدر كتاب مصور عن البرمائيات في كينيا التي تضم مئات من أنواع الضفادع المعروفة المتوطنة في أماكن معزولة والتي اكتشف معظمها حديثا مثل الضفدع الثعباني في غابة نجايا.

وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) في كينيا على الإنترنت، أنه شارك في وضع الكتاب الذي طال انتظاره، الباحثون ستيفان سباولز ودومينيك واسونجا وروبرت درويز، والذين كرسوا حياتهم لكل ما يتعلق بالبرمائيات من خلال نشر الكتب والأبحاث عن هذا الموضوع.

وقالت الصحيفة إن الباحثين الثلاثة قدموا دليلا للقارئ للكتاب الأصلي "البرمائيات في شرق إفريقيا" للباحثين الآن شاننج وكيم هاول ونشر في عام 2006، ونقلت عن أحد مؤلفي الموسوعة الحديثة، أن الكتاب الجديد "البرمائيات في كينيا" يضم أنواعا جديدة اكتشفت منذ عام 2006 كما أنه يمكن تنزيله على الهاتف المحمول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكتاب الملون الصادر في 230 صفحة يمكن تنزيله على الإنترنت وهو مهم للمعلمين وعلماء الطبيعية والأحياء والمزارعين لأنه يقدم معلومات محدثة عن حالة البيئة إما بوجود البرمائيات أو نقصها.

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