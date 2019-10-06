العثور على 6 فيلة غارقة فى شلال مياه بتايلاند

ذكر مسئولون في متنزه وطني في تايلاند أن ستة فيلة غرقت في شلال مياه في تايلاند، بينما كانت تحاول على ما يبدو إنقاذ فيل صغير.
وقالت هيئة حماية الحيوانات البرية والحفاظ على النباتات في أحدث بيان لها اليوم الأحد إن الأطباء البيطريين يراقبون ظروف اثنين آخرين من الفيلة، اللذين شهدا المحنة.
وأضاف البيان أنهما الآن سالمان بعد أن خرجا من المياه بمفردهما.
وكان المسئولون يخططون لإجراء عملية إنقاذ.
وكان مسئولو المتنزه قد عثروا في بادئ الأمر على فيل 3 سنوات، وهو يغرق في شلال مياه "هايو ناروك" وهو جزء من متنزه "خاو ياي" الوطني، على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرق بانكوك.
وكان فيلان آخران يراقبان الفيل الصغير من جرف.
وسمع أشخاص في مكان قريب صرخات عالية من الحيوانات في الساعات الأولى من صباح اليوم، حسب إدارة المتنزهات.
ولم ينج الفيل الصغير وعثر مسئولون على خمسة فيلة أخرى غارقة على المستوى الأول من أكبر شلال مياه مكون من ثلاثة مستويات، حيث تم إغلاقه بشكل مؤقت أمام الزائرين.
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