وسط الطبيعة اللبنانية.. نانسي عجرم في أحدث ظهور لها على "انستجرام"

نشرت الفنانة نانسى عجرم صورة جديدة لها من خلال قضائها لاجازتها فى لبنان، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "

" ظهرت نانسي فى الصورة وهى ترتدى تى شيرت باللون الأبيض، وبنطلون باللون الأسود، وكاب باللون الأسود، ونظارة شمس، وتركت شعرها منسدلا.

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تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لإقامة حفلا غنائيا فى يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري بفندق "كمبنسكي".

ومن المقرر أن تقدم نانسي مجموعة من أغانيها المحببة لدي جمهورها ومنها "الحب زي الوتر"، و"آه ونص"، و"أوكيه"، و"عم بتعلق فيك"، و"ومعاك"، و"مين ده اللي نسيك"، وغيرها من الأغاني.

كما تستعد لإقامة حفلا غنائيا كبيرا وذلك يوم 11 من شهر أكتوبر الحالى فى جامعه الدلتا بالمنصورة احتفالا بالعام الدراسى الجديد.

وشوقت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها لعمل غنائي مرتقب.

حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" صورة من أحد الأجهزة المتواجدة داخل استوديوهات التسجيل، واكتفت بالتعليق عليها بكلمة "قريبا".

