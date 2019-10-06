وسط الطبيعة اللبنانية.. نانسي عجرم في أحدث ظهور لها على "انستجرام"

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لإقامة حفلا غنائيا فى يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري بفندق "كمبنسكي".
ومن المقرر أن تقدم نانسي مجموعة من أغانيها المحببة لدي جمهورها ومنها "الحب زي الوتر"، و"آه ونص"، و"أوكيه"، و"عم بتعلق فيك"، و"ومعاك"، و"مين ده اللي نسيك"، وغيرها من الأغاني.
كما تستعد لإقامة حفلا غنائيا كبيرا وذلك يوم 11 من شهر أكتوبر الحالى فى جامعه الدلتا بالمنصورة احتفالا بالعام الدراسى الجديد.
وشوقت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها لعمل غنائي مرتقب.
حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" صورة من أحد الأجهزة المتواجدة داخل استوديوهات التسجيل، واكتفت بالتعليق عليها بكلمة "قريبا".
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