بيونسيه تتألق بإطلالة ذهبية في الافتتاح التاريخي لاستوديوهات "تايلر بيري"

أثبتت الممثّله والمغنيّة الأميركيّة بيونسيه في ليلة السبت، أن كل ما يلمع هو ذهب، ظهرت ممثلة "الأسد الملك في مفاجأة افتتاح استوديوهات تايلر بيري المرصع بالنجوم في أتلانتا، حيث تجمع أكبر المشاهير في هوليود لحضور حفل الافتتاح الكبير.

في أثناء تواجدها هناك، أبهرت الفاتنة السمراء البالغة من العمر 38 عامًا الحضور بثوب ساحر مزين بالخرز من من تصميم يوسف الجسمي الذي عانق منحنياتها وأكمام طويلة، بالإضافة لمجوهرات راقية منتقاة، مثل الأقراط المرصعة بالألماس، ومكياج بسيط.