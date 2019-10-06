بيونسيه تتألق بإطلالة ذهبية في الافتتاح التاريخي لاستوديوهات "تايلر بيري"

أثبتت الممثّله والمغنيّة الأميركيّة بيونسيه في ليلة السبت، أن كل ما يلمع هو ذهب، ظهرت ممثلة "الأسد الملك في مفاجأة افتتاح استوديوهات تايلر بيري المرصع بالنجوم في أتلانتا، حيث تجمع أكبر المشاهير في هوليود لحضور حفل الافتتاح الكبير.
في أثناء تواجدها هناك، أبهرت الفاتنة السمراء البالغة من العمر 38 عامًا الحضور بثوب ساحر مزين بالخرز من من تصميم يوسف الجسمي الذي عانق منحنياتها وأكمام طويلة، بالإضافة لمجوهرات راقية منتقاة، مثل الأقراط المرصعة بالألماس، ومكياج بسيط.
في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان زوجها، جاي زي، رافقها إلى هذا الحدث، كانت والدتها تينا نولز تتواجد برفقتها هناك.
البابراتزي التقط صورًا لسيدة الأعمال البالغة من العمر 65 عامًا وهي تمشي على السجادة الحمراء مع زوجها ريتشارد لوسون. بالطبع، بدت تينا رائعة حيث كانت ترتدي فستانًا أسود طويل، عبارة سترة سروال قصير.
بين الضيوف البارزين الآخرين في حفل الافتتاح، كيلي رولاند، آفا دوفيرناي، هالي بيري، فيولا ديفيز وزوجها يوليوس تينون، تي أراجي هينسون وخطيبها كيلفن هايدن وأخرين.
تأتي إطلالة بيونسيه الأخيرة بعد أيام قليلة من كشف والدها، ماثيو نولز، أنه كان يعاني من سرطان الثدي.
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