جوجل تُطلق ميزة الوضع المظلم للعديد من تطبيقاتها

أطلقت شركة جوجل ميزة "الوضع المظلم" للعديد من تطبيقاتها، ومنهم Gmail و Play Store، وآخرها تطبيق الفيديو "Duo" الذى حصل على هذه الميزة.
ووفقا لموقع "gsmarena"، أعلن أنه بمجرد تمكين الوضع المظلم، تتحول واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق إلى اللون الرمادي الداكن، مع تغيير النص إلى اللون الرمادي الفاتح أو الأبيض، للحفاظ على أعين المستخدمين كما يمكنهم استخدام الهاتف في الظلام.
وسيتم تشغيل الوضع المظلم تلقائياً إذا كنت تعمل بنظام Android 10 وقمت بتمكين الوضع المظلم على مستوى النظام، ولكن يمكنك أيضًا تشغيله يدويًا من قائمة إعدادات التطبيق إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Adnroid 10
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