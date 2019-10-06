نجم ريال مدريد مهدد بالغياب أمام برشلونة في الكلاسيكو

يواجه نادي ريال مدريد أزمة قبل مباراة الكلاسيكو يوم 26 من شهر أكتوبر أمام برشلونة باحتمالية غياب كارلوس كاسيميرو لاعب الوسط.
ويبدو كاسيميرو مهددًا بالغياب عن الكلاسيكو لتراكم البطاقات الصفراء، بعدما تلقّى أربعة صفراوات خلال الجولات الثمانية الأولى من الليجا وفي حالة حصوله على بطاقة خامسة خلال المواجهة القادمة أمام ريال مايوركا، فإن اللاعب سيغيب بشكل رسمي عن الكلاسيكو.
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