ضربة قاضية لبرشلونة قبل مباراة الكلاسيكو

أصبح الإسباني جيراد بيكيه لاعب فريق برشلونة مهددًأ بالغياب عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض على ملعب "الكامب نو" يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري بقمة الجولة العاشرة من الليجا.

ويملك بيكيه في حوزته 4 بطاقات صفراء، وفي حالة حصوله اليوم أمام إشبيلية أي بطاقة صفراء أخرى سوف يغيب عن زيارة إيبار، وسيكون جاهزا للكلاسيكو، ولكن إذا حصل على البطاقة الصفراء الخامسة في إيبوروا سوف يغيب عن استقبال ريال مدريد.

ويواجه برشلونة ضيفه إشبيلية مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".