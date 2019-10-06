ريال مدريد يحصل على صفقة برتغالية

دخل روبن نيفيز متوسط ميدان فريق وولفرهامبتون الإنجليزي دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على استعداد لضم البرتغالي روبن نيفيز في يناير لتدعيم خط الوسط في النادي الملكي.

ريال مدريد يشعل أزمة في ليفربول

حول نادي ريال مدريد الإسباني أنظاره نحو فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بعد فشل التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي وبول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وذكرت صحيفة "إكسبريس" أن ريال مدريد، وجَّه بوصلته إلى ليفربول من أجل التعاقد مع فان دايك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع فان دايك بارتداء قميص الملكي وهو ما يشعل أزمة في ليفربول لأنه المدافع الأساسي في الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنَّ ليفربول قريب للغاية من تمديد عقد فان دايك بمنحه راتبًا أسبوعيًا يصل لـ200 ألف جنيه إسترليني، بدلاً من 125 ألف جنيه إسترليني، التي يحصل عليها حاليًا.

ويرتبط فان دايك بعقد مع ليفربول ينتهي سنة 2023، وتبلغ حاليًا القيمة المالية للمدافع الهولندي الصلب حوالي 90 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفير ماركت".