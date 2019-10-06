الإعلام الفرنسي يسخر من حارس ريال مدريد

تلقى ألفونس أريولا حارس مرمى ريال مدريد انتقادات من جانب الصحافة الفرنسية على الرغم من فوز الفريق الملكي أمس أمام غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن أريولا ارتكب خطأ في مباراة الأمس كلف ريال مدريد هدفًا وأعاد غرناطة إلى المباراة.
وأضافت الصحيفة أن أريولا حارس لا يُطمئن بعد خطأ الأمس، فعلى الرغم من تصريحات زيدان التي قال فيها :"هو يعرف أنه قام بخطأ، لذلك لا فائدة من زيادة الطين بلة. في المقابل، أعتقد أنه قام مباراة كبيرة وهذا ما أركز عليه".
وواصلت الصحيفة أن الهدف الذي تسبب فيه أريولا كان كافياً لتحفيز من جاء لملعب سانتياجو برنابيو بصفة وصيف الليجا ولجعل مدريد في هذا الاكتئاب المؤقت الذي يصيبهم بشكل منتظم في المباريات الأخيرة.
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