إضراب عمال الميناء البري يتسبب في صعوبات للمسافرين إلى الولايات

الخرطوم: السوداني

تسبب إضراب عمال الميناء البري بالخرطوم بسبب ضعف الأجور في صعوبات كبيرة واجهت المسافرين إلى الولايات.

ورصدت (باج نيوز) حدوث شح كبير في مواعين النقل، لا سيما في خط الخرطوم مدني، ونتج عن الإضراب فتح البوابات للمسافرين والمرافقين من دون رسوم أو إجراءات، في ظل غياب تام لعمال البوابات والتحصيل.

بالمقابل، انتعشت حركة النقل خارج الميناء في ظل ارتفاع التعرفة وانتعاش حركة الوسطاء، وانتشرت عناصر من الشرطة داخل الميناء البري لضبط سير العمل وحركة المسافرين.

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