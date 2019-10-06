أسرة طبيب سوداني قلقة من اختفاء “نجلها” في ظروف غامضة بمطار القاهرة

الخرطوم: السوداني

أبدت أسرة الطبيب السوداني مهند عبد الرحمن، قلقها من اختفاء نجلها من مطار القاهرة يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه كان متوجهاً لمقر عمله في السعودية.

وقالت الأسرة بحسب (باج نيوز)، إن مهند اختفى في مطار القاهرة بعد استلامه (board pass) وكان عائداً إلى الرياض، وأكدت أنه اختفى يوم الخميس عند الرابعة عصراً ما بين الصالة ٢ والصالة 3.

وقالت الأسرة إن آخر مكالمة لمهند كانت مع شقيقه أحمد بالسعودية ولم يظهر بعدها حتى الآن، وأكدت تواصلهم مع السفارة السودانية بالقاهرة للبحث عنه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني