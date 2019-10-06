ضبط (180) مصنعاً للخمور بـ”البحر الأحمر”

بورتسودان: السوداني

ضبطت شرطة أمن المجتمع بولاية البحر الأحمر (180) مصنعاً لتصنيع الخمور البلدية بداخلها (115) برميلاً و(22) “جركانة” من الخمور البلدية. وأبادت السلطات المضبوطات، وأوقفت شرطة أمن المجتمع خلال حملاتها المكثفة ضد أماكن تصنيع الخمور البلدية (233) متهما بجانب تدمير (180) مصنعا للخمور البلدية، واتخذت الإجراءات الجنائية في مواجهة المتهمين.

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