النقابة العامة لعمال الكهرباء ترفض لجنة التسيير

الخرطوم: إشراقة الحلو

أعلنت النقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والري رفضها للجنة التي كونها وزير الطاقة والتعدين لتسيير قطاع الكهرباء، شكلاً ومضموناً، وقالت النقابة في بيانها الذي أصدره المكتب التنفيذي، إن خياراتها ستظل مفتوحة لمناهضة هذه اللجنة، وأضافت بالقول (يكفي ما تعرض له قطاع الكهرباء من هيكلة وإعادة هيكلة في أقل من عقد) . وأكدت النقابة إيمانها بضرورة عمل إصلاحات في قطاع الكهرباء تسهم في الاستقرار وأن تكون مكونات أي لجنة من داخل القطاع من خبراء ومختصين وبعضوية من النقابة لضمان عدم تشريد العاملين، ونوهت إلى أن قطاع الكهرباء ظل منذ الاستقلال يعمل بحيادية تامة بعيداً عن الأجندة السياسية وينأى بالعاملين عن التدخلات السياسية، داعية منسوبيها للحفاظ على قومية كافة القطاعات وقفل الباب أمام الكيانات والأحزاب التي تسعى لاستغلال العاملين بها لتحقيق أجندتها السياسية، وأكدت النقابة في بيانها أنها طرقت باب وزير الطاقة والتعدين لاستجلاء كثير من الأمور ووضع إجابات لكثير من الأسئلة، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ الكهرباء تتكون لجنة للهيكلة أو تقديم رؤية للتطوير لا يتم فيها تمثيل النقابة العامة وهي الحامي الرئيسي لحقوق ومكتسبات العاملين، وأنه في آخر تحول كبير للهيئة إلى شركات كانت النقابة ممثلة في لجنة الهيكلة وكان موقفها المشهود بعدم تشريد العاملين، حيث تم الاتفاق على سيناريو الخروج الطوعي والذي حظي بالقبول لدى العاملين ولجنة الهيكلة.

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