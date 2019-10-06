رسوم الأراضي البيضاء ترعب سوق العقارات

توقع تجار بسوق العقارات انخفاضاً وشيكاً في الأسعار على خلفية اتجاه الحكومة لفرض رسوم الأراضي البيضاء. ورسوم الأراضي البيضاء هي رسوم تفرض على الأراضي غير المستغلة وتؤثر على قطاع الإسكان. وكشف تجار عن انحسار حركة البيع والشراء بفعل عدة تأثيرات من أهمها غلاء الأسعار، والحذر من الرسوم الجديدة، إلى جانب الهجمة الشرسة من الأجانب على استئجار العقارات في الخرطوم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وجزم صاحب مكتب للعقارات يدعى حمزة خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بأن الأسعار بالمنطقة متفاوتة. وأستدرك قائلاً: (أصلاً بقى مافي إيجارات لأن الأجانب هم المستولين عليها). وقال بأن حوالي (٩٠٪) من سكان الديوم أصبحوا من الاثيوبيين، مشيراً إلى أن وجود الأجانب لا سيما بمناطق الصبابي والديوم أدى لإرتفاع كبير في الأسعار، حيث ارتفع سعر ايجار الغرفة الواحدة لمجموعة منهم بنحو (١٠) ألف جنيه. وكشف سمسار عقارات بأن أسعار إيجار البيوت في الأحياء الشعبية ببحري مثل الصبابي والمزاد والشعبية بغرفتين ومنافع وصالة تصل لحوالي (٨) ألف جنيه في الصبابي، و(١٠) آلاف جنيه في المزاد والشعبية، لافتاً إلى أن سعر الشقة في الأحياء الشعبية بحوالي (١٥) ألف جنيه، وأشار إلى أن سعر المتر في تلك الأحياء بحوالي (٢٨) ألف جنيه، وأوضح أن مساحة الأرض تتراوح فيها بين (٢٥٠) متر و(٣٠٠) متر. وأفاد التاجر أن أسعار العقارات بأحياء الدرجة الأولى ببحري يصل إلى حوالي (٣٠) ألف جنيه بمناطق الصافية ومربع (٦) الصبابي المطل على النيل و(٤٠) ألف جنيه في كافوري مربع (١١) الذي يعد من أغلى المناطق بكافوري، التي تصل فيها أسعار استئجار الشقة إلى حوالي (٢٥) ألف جنيه بمربع (٩)، و(٣٠) ألف جنيه بمربع “١١” وتحتوي علي (٣) غرف و(٢) هول ومنافع.

الخرطوم- رندا عبدالله

صحيفة الإنتباهة

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