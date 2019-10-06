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البرهان وحمدوك يغادران للسعودية

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مصدر الخبر / شبكة الشروق 0 تبليغ

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غادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، إلى المملكة العربية في زيارة تستغرق يوماً واحداً بدعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وودع البرهان وحمدوك بمطار الخرطوم عضوا مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

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