اتجاه لإعداد مشروع قانون الحصول على الموارد الوراثية

الخرطوم: آخر لحظة

أكدت نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الختمة العوض محمد أن بروتكول ناغويا للموارد الوراثية يعتبر أداة مهمة للحفاظ على الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، مشيرة إلى إسهام السودان الفاعل في البروتكول ودخوله حيز النفاذ. وألمحت لدى مخاطبتها الورشة التدريبية حول عقود الحصول وتقاسم المنافع التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، إلى إعداد مشروع قانون الحصول على الموارد الوراثية ورفعه لوزارة العدل توطئة لإجازته بواسطة الجهات المعنية، مؤكدة أن القانون يعطي الحق في سيادة الدولة على مواردها الوراثية ويحارب القرصنة البيولوجية ويعمل على تطوير المعارف التقليدية وتبادل منافعها بصورة عادلة ومنصفة . ونوهت إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التنويرية وبناء القدرات البشرية والتشريعية والمؤسسية التي تستهدف الفنيين والقانونيين من الجهات ذات الصلة، بتنفيذ بروتكول ناغويا لتمليك المعلومات الفنية والقانونية بغية بلورة فهم مشترك حول البروتكول والقانون الوطني واتفاقية التنوع الحيوي وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتفاعل بالاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة. من ناحية أخرى يقوم مشروع تعزيز مرونة المجتمعات في المناطق الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية بولاية النيل الأبيض الذي ينفذه المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية حالياً بجولة تفقدية لمناطق عمل المشروع بمحليات قلي، الدويم، تندلتي والسلام، بغرض متابعة وتفقد الأنشطة والبرامج التي يجري تنفيذها والتعرف على نتائجها، وقال مدير المشروع مهندس إبراهيم بليلة في تصريحات إن هذه الجولة تأتي في أعقاب الزيارة السابقة للمشروع التي تمت في شهر أغسطس الماضي، حيث تم فيها توزيع أصناف مختلفة من التقاوى المحسنة، وتمت التحضيرات اللازمة لزراعتها، بجانب برامج حصاد المياه ونثر بذور المراعي والغابات والبرامج الأخرى، وأشار بليلة كما تم أيضاً الوقوف على أعمال توزيع شتول الأشجار الظلية والمثمرة من أصناف المانجو والجوافة والليمون والهجليج والسدر الفارسي على الأسر المستهدفة البالغ عددها (2500) أسرة، بإشراف إدارة البساتين بالولاية.

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