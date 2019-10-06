المجلس السيادي يقف على الاستعدادت للعروة الشتوية

الجزيرة: نجلاء عمر

يستهل رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس السيادي إبراهيم جابر برفقة وزيري الزراعة ووزير الموارد المائية والمدير العام للبنك الزراعي جولة تفقدية لمشروع الجزيرة يقف خلالها على الاستعدادات لزراعة العروة الشتوية .

وكشف محافظ مشروع الجزيرة أن الزيارة تأتي ضمن حرص السيادي للوقوف على العروة الشتوية والاستعدادات لحصاد محاصيل العروة الصيفية خاصة محصول القمح الذي قال إنه يبشر بإنتاجية كبيرة.

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