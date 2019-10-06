مذكرة للبنك الزراعي لرفع سقف التمويل

الجزيرة: نجلاء عمر

قال عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة إن الاستعدادات اكتملت لانطلاقة زراعة محصولات العروة الشتوية، وقد تقرر زراعة (500) ألف فدان، منها (400) ألف فدان قمح و(100) ألف فدان عدسية وكبكبيه وبصل، وتوقع سمساعة خلال اللقاء الذي ضم جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة وشركاء الإنتاج من المزارعين والمسؤولين بالمشروع ووكالة الري والبنك الزراعي وهيئة البحوث الزراعية، رفع مساحات القمح لأكثر من (450) ألف فدان في ظل إقبال المزارعين بعد إعلان السعر التركيزي بمبلغ (2500) جنيه لجوال القمح زنة مائة كيلو الذي يتجاوز الأسعار العالمية للقمح، لتأكيد حرص الدولة على دعم قطاعات المنتجين لرفع الإنتاجية الرأسية للفدان لمنافسة الأسعار العالمية للقمح، وأكد توفر التقاوى المعتمدة (جيل اول أساس) لزراعة (400) ألف فدان حتى تكون تقاوى معتمدة للموسم القادم، معلناً أن سعر متوسط جوال التقاوى زنة (60) كيلو لمزارعي الجزيرة حوالي (2.300) جنيه، فيما بلغ سعر التقاوى المعلن من وزارة الزراعة الاتحادية (2.700) جنيه للجوال، ودعا سمساعة هيئة البحوث الزراعية لاستهداف المناطق الأقل إنتاجية ببرامجها الإرشادية ومنصات التقانة ومدارس المزارعين لرفع الإنتاج، موجهاً المزارعين بتسوية الأراضي والإلتزام بتطبيق التقانات الحديثة والوجود في الغيط لتجويد إدارة العمليات الفلاحية، مؤكداً توفير النقد للمبيدات ولمقابلة احتياجات عمليات حصاد القطن والمسح الحشري للآفات والتعاقد مع شركات الرش الجوي لمكافحة آفة الجسد والعسلة، وأقر بغرق (60) ألف فدان بسبب السيول والأمطار، داعياً ديوان الزكاة لتعويض المتضررين، ودعا تنظيمات مهن الإنتاج للإطلاع بأدوارها في رفع الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بإدخال الصناعات التحويلية لتعزيز جهود الدولة الرامية للتوسع في الصناعات التحويلية.

من جانبه كشف مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة الرشيد عثمان عن رفع مذكرة لبنك السودان لرفع سقف التمويل إلى (200) ألف جنيه، معلناً عن توفير (468) مليون جنيه لتمويل المدخلات الزراعية و(400) مليون جنيه لتمويل الري، إضافة لتوفر المدخلات لزراعة (400) ألف فدان.. فيما شدد المزارعون على ضرورة تأهيل منظومة الري ومضاعفة الجهود في إزالة الأطماء والحشائش من قنوات الري وتوقيع عقد للإمداد المائي ملزم لوكالة الري والمزارعين لتلافي مشاكل الري، إضافة لتبسيط إجراءات التمويل عبر تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي ودعم التقاوى والمدخلات لضمان تحقيق أهداف العروة الشتوية بالجزيرة.

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