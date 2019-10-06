اقتصاديون: على الحكومة الانتقالية الاهتمام بمعاش الناس

الخرطوم: كوكب الزين

يرى المحلل الاقتصادي هيثم فتحي أن السلطة الانتقالية يجب أن تركز على توفير الخبز والغذاء والوقود والعلاج للمواطنين، مع ترك مهمة المبادرات الإصلاحية الكبرى، ودعا إلى عقد مؤتمر اقتصادي تحضره جميع التيارات السياسية وخبراء الاقتصاد والأعمال لوضع حلول لإنقاذ الاقتصاد الوطني.من جانبه يقول أستاذ الاقتصاد محمد عبد المنعم إن كل المشكلات التي عانى منها الاقتصاد السوداني طوال الفترة السابقة ناجمة عن قرارات خاطئة، موضحاً أن الترهل الحكومي طوال الفترة الماضية كان يستنزف الخزينة العامة للدولة بشكل لا يمكن تخيله، ولفت إلى أن معالجة الحكومة الجديدة لهذه الاختلالات يعتبر مدخلاً مناسباً لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوداني، وأضاف أن تحقيق نهضة اقتصادية مهمة ليست بالعسيرة، وقال إنها تحتاج فقط إلى قرارات صحيحة، مشيراً إلى أن السودان لديه من الإمكانات ما يكفي لقارة كاملة.وأشار إلى أن تصحيح المسار الاقتصادي يتوقف على مدى قبول الحكومة الانتقالية داخلياً وخارجياً، ما يساعدها على استقطاب قروض ومنح تعينها على توفير التمويل اللازم لتسيير الاقتصاد، واتخاذ قرارات لاستقطاب تحويلات المغتربين، ودعم استقرار سعر الصرف والاستفادة من عائدات التعدين خاصة الذهب وسد منافذ تهريبه وتخزينه وإزالة العقبات أمام الصادرات غير البترولية.

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