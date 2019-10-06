والي كسلا: تنسيق أمني مع أريتريا وإثيوبيا لتأمين الحدود

الخرطوم: السوداني

أعلنت ولاية كسلا عن تنسيق أمني مع دولتي أريتريا وإثيوبيا لتأمين الحدود المشتركة، مشيراً إلى تأمين الموسم الزراعي لمنع حدوث أي احتكاكات بين المزارعين والرعاة على الحدود ومكافحة التهريب.

وكشف والي كسلا المكلف اللواء ركن إبراهيم محمود همت لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، عن اتجاه وترتيبات لفتح المعابر الحدودية مع دول الجوار، مبينا أن ذلك سيسهم في مكافحة تهريب السلع إلى دول الجوار، وأضاف أن قيام المنطقة الحرة في منطقة “عواض” الحدودية سيقضي على عمليات التهريب.

وقال همت إن الزيارات المتبادلة لرئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس الأريتري أسياسي أفورقي مؤخراً ومخرجاتها ستساعد في استئناف العلاقات لصالح البلدين.

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