أمريكا: إزالة السودان من قائمة الإرهاب هدف مشترك للبلدين

الخرطوم: سوسن محجوب

أكد القائم بالأعمال الأمريكي الجديد بالخرطوم، بريان شوكان، وجود رغبة قوية في واشنطن ومن كل أطراف المجتمع الدولي لمساعدة السودان لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية.

وقال شوكان خلال لقائه وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هدف مشترك للبلدين، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن تشهد تحولاً تاريخياً، ووصف ما يمر به السودان بأنه تحولات تاريخية وإيجابية.

من جانبها دعت الوزيرة لتسريع عملية إزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، واستئناف الحوار الهادف في هذا الشأن، وشددت على أهمية إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب بأسرع ما يمكن، ونوهت إلى أن الخطوة تُعد مفتاحاً لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية مما يساهم في تمكين الحكومة الانتقالية من التصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان.

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