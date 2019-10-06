“حماية المستهلك” تُطالب بإصدار تسعيرة للسلع الأساسية

الخرطوم: السوداني

طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة بإصدار أسعار تأشيرية دورية للسلع الأساسية، وشددت على ضرورة ضبط السلع المدعومة ورقابتها أسوة بالوقود.

وقال رئيس الجمعية د.نصر الدين شلقامي لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن الجمعية تقدمت بمقترحات لوزير التجارة تصب في تسهيل معيشة المواطن، مبيناً أن هناك (10) سلع أساسية لا بد من تسعيرها تشمل (السكر والدقيق والعدس والفول واللحوم والزيوت والصلصة وبعض الخضروات)، مبيناً أن تسعير السلع لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وإنما يضبط الأسواق.

وطالب شلقامي وزارة التجارة بإنشاء مكاتب للوزارة بالأسواق الكبيرة من أجل المتابعة وإحكام الرقابة.

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